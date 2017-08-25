За 12 часов в Пскове выпало критическое количество осадков

15:50, 25 августа 2017, ПАИ

За 12 часов 24 августа в Пскове выпало критическое количество осадков - 69 мм. Об этом на совещании губернатора Андрея Турчака с главами муниципалитетов сообщил начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отметим, что, по словам руководителя Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, опасным количество осадков можно назвать в случае, если показатель превысил 50 мм.

Валерий Филимонов рассказал, что Псков оказался наиболее пострадавшим от ливней городом в Псковской области. Чтобы предотвратить заторы, пришлось перекрыть шесть улиц и даже возле управления МЧС на улице Инженерной «была настоящая река».

На телефон доверия и номер 303 через дежурные службы поступили 326 обращений граждан. «В течение дня 24 августа и в ночь на 25-е наша группировка увеличилась до 95 единиц техники и более 900 человек», - уточнил Валерий Филимонов и добавил, что техники хватало, ни одна заявка не осталась без внимания. «Хорошо отработали станции по откачке воды на проспекте Энтузиастов. В Печорах также задействовали машину псковского Горводоканала», - доложил начальник регионального ГУ МЧС и поблагодарил главу администрации Пскова Игоря Калашникова за оперативную реакцию.

К настоящему времени подтопленными остаются 94 дома, в том числе один многоквартирный. От электричества отключены 194 дома и пять социально значимых объекта. «Непростая ситуация сложилась в Пыталово. К тому же есть проблемы с дорогами», - отметил Валерий Филимонов.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил к 28 августа предоставить список объектов, пострадавших в результате непогоды, чтобы определиться с объёмами и источниками средств для помощи муниципалитетам.