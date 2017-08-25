Временное ограничение движения транспорта на дороге Псков — Гдов отменено

16:00, 25 августа 2017, ПАИ

Временное ограничение движения транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения «Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье» в Псковском и Гдовском районах отменено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как уточнили в Государственном комитете Псковской области по транспорту, решение принято в связи с завершением мероприятий по уничтожению свиноводческой продукции, инфицированной вирусом африканской чумы свиней, на территории подсобного хозяйства исправительной колонии № 4, и на основании распоряжения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Псковской области от 25.08.2017 № 29.