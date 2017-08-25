Андрей Турчак поблагодарил глав районов за подготовку школ к учебному году
Губернатор Псковской области Андрей Турчак поблагодарил глав районов за подготовку учебных заведений к 1 сентября. Он обратился к ним на совещании 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Хотелось бы вообще поблагодарить глав наших муниципальных образований, потому что впервые на 80% подготовка школ к новому учебному году легла на ваши плечи, а в некоторых муниципалитетах - почти на 100%. Всегда мы вас поддерживали, а тут вы нас впервые поддерживаете, спасибо вам большое», - сказал губернатор.