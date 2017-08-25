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Общество

До конца года в Псковскую область поступят 56 школьных автобусов

До конца года в Псковскую область поступят ещё 56 школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор Андрей Турчак на совещании с главами районов, которое проходит в Пскове 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Турчак попросил начальника Государственного управления образования области Александра Седунова ещё раз посмотреть, чтобы «никто не был обиженным». Он также  отметил, что в связи с подтоплениями необходимо взять на контроль доставку школьников к учебным заведениям с 1 сентября в пострадавших муниципалитетах.

Начальник ГИБДД Псковской области Анатолий Ефимов попросил в части доставки учеников в школы и обратно при необходимости выделять автобусы и с коммерческих рейсов. «Мы понимаем, что сейчас содержать отдельный автобус очень сложно», - добавил он.

Кроме того, Анатолий Ефимов призвал не забывать, что в школьники в автобусах должны быть пристёгнуты.

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