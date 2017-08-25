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Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове

С 23 августа по 5 сентября в торговой сети «Бизон» проводится новая акция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Псковмясопром».

В акции участвует колбаса «Филейная» - 249 рублей за килограмм, колбаса «Купеческая» ветчинная - 209 рублей за килограмм, ветчина «Рубленая» - 259 рублей за килограмм, колбаса «Таллинская» ГОСТ - 409 рублей килограмм, сервелат «Зернистый» - 286 рублей килограмм, сосиски «Мини» - 269 рублей килограмм, а также сардельки «Докторские» - 209 рублей за килограмм.

Кроме того, в акции участвуют деликатесы: буженина запеченная праздничная - 399 рублей килограмм, карбонад «Российский» - 359 рублей килограмм, рулет «Куриный» - 289 рублей килограмм, говядина «Деликатесная» - 409 рублей килограмм и свинина сыровяленая - 409 рублей килограмм.

Также по акции можно приобрести шашлык «Деликатесный» - 259 рублей килограмм, филе куриное в панировке - 219 рублей килограмм, люля-кебаб - 24,9 рублей за 100 граммов, котлеты из свиного окорока, котлеты куриные - 189 рублей килограмм и колбаски для жарки - 259 рублей килограмм.

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