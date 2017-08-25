Александр Кузнецов заявил об интересе инвесторов к модернизации коммунального хозяйства Псковской области

16:57, 25 августа 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявил об интересе инвесторов к модернизации коммунального хозяйства. Об этом он сказал на совещании с главами районов, которое проходит в Пскове сегодня, 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Что бы ни говорили, инвесторы в эту сферу идут. «Нева-энергия», которая 3 года уже работает в Гдове, пришла в Пушкинские Горы - там запускается котельная на щепе, и мы ещё один район снимаем с мазутной щепы, [с мазутом] остается только Опочка», - отметил он и призвал собравшихся активнее работать с инвесторами.