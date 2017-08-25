Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме

17:07, 25 августа 2017, ПАИ

Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме, рисков срыва не предвидится. Об этом на совещании губернатора с главами муниципалитетов заявил председатель Госкомитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Готовность жилого фонда составляет 78%, водопроводных сетей - 49%, электросетей - 56%, запасы угля сформированы на 60%, дров - на 43%, мазута - на 36%. Андрей Агапов напомнил, что в перечень коммунальных объектов, задействованных в отопительном сезоне, входят 448 котельных, 852 километра теплосетей, 2 тыс. 348 километров водопровода. Он отметил, что показатели готовности сопоставимы с прошлогодними цифрами этого же периода.

В частности, коммунальное хозяйство Великих Лук готово к отопительному сезону на 100%, Красногородский район подготовлен на 96%, Опочецкий - на 89%. В числе отстающих названы Стругокрасненский, Дедовичский и Псковский районы. Однако, подчеркнул Андрей Агапов, паспорта готовности у всех муниципалитетов должны быть уже к 15 ноября.

На подготовку к отопительному сезону в бюджетах предусмотрено в общей сложности 578 млн рублей, объём частных инвестиций, привлечённых в это сферу, составил 209 млн рублей.

Председатель комитета отметил, что из-за задолженности отключены 85 котельных в 10 муниципалитетах. «Комитет ведёт контроль над подготовкой этих котельных, там проводятся все регламентные работы», - уточнил Андрей Агапов. Он отметил также, что проблемой для ресурсоснабжающих организаций являются задолженности населения и предприятий. Их общая сумма составляет 1 млрд 150 млн рублей, из которых 717 млн - долги за природный газ, 182 млн - за электричество, 44 млн - за дрова, 30 млн - за мазут, 21 млн - за щепу.

Задолженность бюджетных учреждений по сравнению с прошлым годом несколько выросла и составляет 192 млн рублей. Основные должники - учреждения здравоохранения и образования.

«В качестве меры комитет предоставляет субсидию на выпадающие доходы, в течение года 34 предприятия получили такую поддержку на общую сумму более 150 млн рублей», - уточнил Андрей Агапов.