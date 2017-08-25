0
17:07
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
14:05
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
13:43
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
10:02
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
20:22
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Командующий Северо-Западным округом проинспектировал подразделения Росгвардии в Псковской области

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин провел совещание с личным составом подразделений Отдела Росгвардии по Псковской области и специальной моторизованной воинской части, на котором подвел итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности за семь месяцев 2017 года и уточнил задачи на предстоящий период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отела Росгвардии по Псковской области, за семь месяцев  в ходе проведения специальных операций сотрудники ОМОНа задержали 39 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, изъяли 8 единиц огнестрельного оружия и 1 тыс. 423 единиц боеприпасов, сотрудники инженерно-технической группы 31 раз выезжали на обследование подозрительных предметов, уничтожили 28 единиц боеприпасов. Офицеры СОБРа задержали семь человек по подозрению в совершении преступлений, изъяли 10 единиц огнестрельного оружия и 506 единиц боеприпасов. Сотрудники вневедомственной охраны раскрыли 53 преступления и задержали за административные правонарушения свыше 2000 человек. 

Сергей Захаркин наградил отличившихся сотрудников и военнослужащих ведомственными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами. 

В соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации за умелые действия при разминировании взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных при проведении строительных работ в Опочецком районе Псковской области, командующий Северо-Западным округом вручил медаль «За разминирование» инженеру-саперу инженерно-технической группы ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области капитану Сергею Никитину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
25 августа 2017
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
25 августа 2017
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
25 августа 2017
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове 8
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
24 августа 2017
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
24 августа 2017
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
24 августа 2017
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове

Идет загрузка...