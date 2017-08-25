Командующий Северо-Западным округом проинспектировал подразделения Росгвардии в Псковской области

17:31, 25 августа 2017, ПАИ

Командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин провел совещание с личным составом подразделений Отдела Росгвардии по Псковской области и специальной моторизованной воинской части, на котором подвел итоги служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности за семь месяцев 2017 года и уточнил задачи на предстоящий период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отела Росгвардии по Псковской области, за семь месяцев в ходе проведения специальных операций сотрудники ОМОНа задержали 39 граждан, подозреваемых в совершении преступлений, изъяли 8 единиц огнестрельного оружия и 1 тыс. 423 единиц боеприпасов, сотрудники инженерно-технической группы 31 раз выезжали на обследование подозрительных предметов, уничтожили 28 единиц боеприпасов. Офицеры СОБРа задержали семь человек по подозрению в совершении преступлений, изъяли 10 единиц огнестрельного оружия и 506 единиц боеприпасов. Сотрудники вневедомственной охраны раскрыли 53 преступления и задержали за административные правонарушения свыше 2000 человек.

Сергей Захаркин наградил отличившихся сотрудников и военнослужащих ведомственными медалями, нагрудными знаками и почетными грамотами.

В соответствии с приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации за умелые действия при разминировании взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных при проведении строительных работ в Опочецком районе Псковской области, командующий Северо-Западным округом вручил медаль «За разминирование» инженеру-саперу инженерно-технической группы ОМОНа Отдела Росгвардии по Псковской области капитану Сергею Никитину.