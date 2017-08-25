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Общество

Конкурс чтецов пройдёт в Пскове 14 сентября

Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» состоится в рамках Всероссийского литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 13 – 15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова. 

К участию в конкурсе приглашаются дети младшего школьного возраста. Конкурсант может выбрать для художественного чтения одно произведение из предложенного списка, либо любое стихотворное произведений современного российского автора.

Критериями, по которым будет оцениваться конкурсное выступление, станут: знание текста произведения наизусть, интонационная выразительность речи, правильное литературное произношение, артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность.

В состав жюри конкурса войдут гости фестиваля: руководитель проекта «Живые Лица», детский писатель, директор изд-ва «БерИнгА (Москва) Татьяна Беринг; детская писательница, поэтесса, победитель международных конкурсов детских авторов (Москва) Елена Ярышевская, писатель, автор художественных произведений для детей, журналист, педагог (Москва) Ирина Краева.

Конкурс чтецов «Читаем стихи современных поэтов» пройдёт 14 сентября в 15:00 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева (Труда, 20).

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 7 сентября по адресу: Псков, улица Розы Люксембург, 23 (Библиотека – Центр детского чтения), или по e-mail: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс».

По итогам конкурса жюри определит лучших чтецов: финалисты будут награждены сертификатами всероссийского литературного фестиваля и книгами с автографами современных писателей. Все участники получают сертификат участника.

По вопросам участия в конкурсе обращаться по телефону 56-16-30. Условия проведения и положение конкурса здесь.

Подробная информацией о фестивале и программа на официальном сайте ЦБС.

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