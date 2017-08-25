4 сентября будут заключены все контракты на ремонт дворов в Пскове

17:55, 25 августа 2017, ПАИ

К 4 сентября в Пскове будут заключены все контракты на ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Такое заявление сделал глава администрации Пскова Игорь Калашников в ходе совещания губернатора Псковской области Андрея Турчака с главами районов сегодня, 25 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отметил, что 7 муниципалитетов ещё не заключили договоры на ремонт дворовых территорий. «На дворе уже конец августа», - обратил внимание он.

Андрей Турчак заявил, что ситуация «парадоксальная». «Деньги есть, все лимиты есть - что мешало вовремя заявиться? Непонимание процедуры, что нужно сходы граждан провести?» - обратился он к главам отстающих районов.

Губернатор напомнил, что если один из районов и городов подведет Псковскую область, то регион может вылететь из программы. При этом он подчеркнул, что в Пскове из 90 дворов только по 30 заключены контракты.