Великолучанка наказана за месть судебным приставам
Жительница Великих Лук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суде установлено, что 35-летняя женщина, имея обиду на службу судебных приставов, которые наложили арест на ее банковский счет, вечером 27 декабря 2016 года, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть полиции города и сообщила, что в здании судебных приставов находится взрывное устройство (бомба).
На место происшествия были направлены различные структурные подразделения органов государственной власти. Вызов оказался ложным.
С учетом позиции государственного обвинителя Великолукский городской суд назначил женщине наказание в виде 240 часов обязательных работ.
Приговор пока не вступил в законную силу.