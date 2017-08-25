Великолучанка наказана за месть судебным приставам

18:14, 25 августа 2017, ПАИ

Жительница Великих Лук признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 35-летняя женщина, имея обиду на службу судебных приставов, которые наложили арест на ее банковский счет, вечером 27 декабря 2016 года, находясь по месту своего жительства в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в дежурную часть полиции города и сообщила, что в здании судебных приставов находится взрывное устройство (бомба).

На место происшествия были направлены различные структурные подразделения органов государственной власти. Вызов оказался ложным.

С учетом позиции государственного обвинителя Великолукский городской суд назначил женщине наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.