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Общество

Псковичи могут принять участие в акции «Декада знаний»

С 1 по 10 сентября Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает педагогов, воспитателей, студентов и учащихся школ принять участие в мероприятиях акции «Декада знаний». Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.
 
В программе: экскурсии по Псковской областной универсальной научной библиотеке; экскурсии в музей романа «Два капитана»; презентации информационных ресурсов Президентской библиотеки; презентация Олимпиады Президентской библиотеки «Россия в электронном мире»; библиографические уроки; акция к Международному дню грамотности «Говорим и пишем правильно» (8 сентября); литературно-музыкальная композиция «Листая осени страницы» - образ осени в творчестве поэтов, художников, музыкантов;  познавательный интерактивный урок «Заговори, чтоб я тебя услышал»; урок-беседа «История книги. Книга как предмет искусства»; слайд-путешествие к Году экологии «Заповедными тропами»; информационный час «Книга на войне»; урок-беседа «Что такое искусство» (1-4 кл.); сказочный урок «Сказка о сказочнике» Василий Васнецов (1-4 кл.); познавательный час «Русские народные промыслы» (1-4 кл.).

Кроме этого, областная научная  библиотека  предлагает в целях информационного обеспечения образовательных программ, продвижения книги и чтения проведение выездных мероприятий для студентов и учащихся по литературе, истории, краеведению; библиографических уроков (правила пользования библиотекой, экскурсии по библиотеке).

Для педагогов и воспитателей библиотека предлагает проведение информационных мероприятий патриотической, духовно-нравственной, антинаркотической направленности; индивидуальное информирование педагогов-предметников.

Даты проведения мероприятий – по согласованию. Телефон для справок 72-45-62 (Владимирова Василиса Николаевна).

 

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