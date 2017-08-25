Псковскую область на организованной при поддержке ОНФ смене «Тавриды» представят двое журналистов

18:00, 25 августа 2017, ПАИ

Двое журналистов из Псковской области - корреспондент «РЕН ТВ – Псков» Дарья Чистякова и фотокорреспондент Псковского агентства информации Дарья Хваткова примут участие в организованной при поддержке Общероссийского народного фронта смене молодых журналистов Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида», которая откроется 26 августа в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Я жду насыщенную образовательную программу - компетентных спикеров, интересные темы. Также «Таврида» для меня - это возможность вживую пообщаться с коллегами из других регионов, обсудить профессиональные вопросы, получить новые знания, которые я смогу применить в своей работе», – рассказала Дарья Чистякова.

«Предстоящий форум позволит нам познакомиться с федеральными и региональными журналистами, узнать много нового, получить бесценный опыт. Такие большие площадки как «Таврида» - это коллаборация с коллегами, она дает многое в плане профессиональной и общественной реализации», - отметила Дарья Хваткова.

Программа смены молодых журналистов насыщенная. Основной блок работы пройдет в профильных школах - это Телешкола, Интернет-школа, Школа печатных СМИ, организованные при партнерстве крупных российских СМИ. Кроме того, молодые журналисты примут участие в панельных дискуссиях, творческих встречах, где обсудят главные проблемы журналистики. Каждый образовательный день будет посвящен одному из приоритетных проектов ОНФ: «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ∕Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям», «За честные закупки», а также работе Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды.

«Форум «Таврида» уникален тем, что дает возможность молодым участникам не только поучиться у мэтров журналистики, но и обсудить профессиональные проблемы в общении друг с другом. Региональная журналистика призвана поднимать проблемы на местах, привлекать внимание к ним общественности и чиновников. Активные, креативные, неравнодушные, думающие молодые журналисты должны стать локомотивом в этом процессе. Мы уверены, что ребята вернутся в свои редакции с новыми идеями, знаниями, которые успешно применят в работе», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» в Псковской области Григорий Турчин.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 2014 г. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр». Он состоит из нескольких смен. Общероссийский народный фронт проведет с 26 по 31 августа на форуме «Таврида» свою смену для молодых журналистов. В работе смены Народного фронта примут участие более 300 человек: молодые журналисты, блогеры из всех регионов страны, главные редакторы, талантливые специалисты-практики медиасферы.