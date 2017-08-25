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Общество

Стихийные свалки ликвидированы в Дновском районе

В деревнях Хотовань и Белая Дновского района ликвидированы несанкционированные свалки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки надзорное ведомство обнаружило за пределами полосы отвода дороги регионального значения несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

Вместе с тем, в силу требований пункта 18 части 1, части 3 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы сельского поселения «Искровская волость» соответствующее представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Свалки ликвидированы.

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