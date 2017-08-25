К шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, ударившего корреспондента НТВ в День ВДВ

17:28, 25 августа 2017, ПАИ

Московский мировой суд приговорил Александра Орлова, ударившего кулаком в лицо корреспондента НТВ во время съемки сюжета о праздновании Дня ВДВ, к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Орлов раскаялся в содеянном, предложив журналисту «добазариться». Он признал свою вину, поэтому процесс проходил в особом порядке, когда суд назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.

«Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения», - заявил Александр Орлов.

Напомним, что инцидент произошел 2 августа в московском парке Горького. Александр Орлов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вскоре был задержан сотрудниками полиции. Несмотря на все догадки, он не имел никакого отношения к ВДВ.