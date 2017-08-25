0
17:07
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
14:05
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
13:43
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
10:02
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
20:22
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
Еще новости
Общество

К шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, ударившего корреспондента НТВ в День ВДВ

Московский мировой суд приговорил Александра Орлова, ударившего кулаком в лицо корреспондента НТВ во время съемки сюжета о праздновании Дня ВДВ, к шести месяцам исправительных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Орлов раскаялся в содеянном, предложив журналисту «добазариться». Он признал свою вину, поэтому процесс проходил в особом порядке, когда суд назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.

«Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения», - заявил Александр Орлов.

Напомним, что инцидент произошел 2 августа в московском парке Горького. Александр Орлов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вскоре был задержан сотрудниками полиции. Несмотря на все догадки, он не имел никакого отношения к ВДВ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
25 августа 2017
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
25 августа 2017
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
25 августа 2017
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове 8
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
24 августа 2017
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
24 августа 2017
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
24 августа 2017
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове

Идет загрузка...