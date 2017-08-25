Россияне начали есть больше тортов и пирожных

18:15, 25 августа 2017, ПАИ

Россияне стали есть больше тортов и пирожных. Потребление десертов достигло 2 килограммов в год на человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Об увеличении спроса свидетельствует рост производства десертов, который наблюдается с начала года: в первом полугодии он составил 8,6%.

Центральный федеральный округ стал лидером по выпуску тортов и пирожных. Самая высокая розничная цена на них — 553,5 рубля за килограмм — была зафиксирована в Москве в июне. Самые дешевые десерты приобрести можно было в Северо-Кавказском федеральном округе: там цена за килограмм составляла 360,9 рубля.

Исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина отметила, что возвращение спроса к тортам и пирожным связано не только с потребительскими настроениями, но и с адаптацией производителей к запросам покупателей. Если до 2012 года вес стандартных тортов составлял около 900–1000 граммов, то с 2014 года производители все чаще стали выпускать их весом около 500 граммов. Кроме того, популярными стали десерты весом 100 граммов, рассчитанные на одного человека.