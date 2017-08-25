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Политика

Кандидат в гордуму снят с выборов по суду за подкуп избирателей

Кандидат от ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу по округу № 5 по решению суда снят с выборов, сообщил Псковскому агентству информации председатель Территориальной избирательной комиссии Псковской области Владимир Котов. Он пояснил ПАИ, что кандидат снят за подкуп избирателей как с выборов по одномандатному округу, так и исключен из партийного списка.

Ранее ПАИ сообщало, что с жалобой на жириновца обратился лидер региональной «Справедливой России» Олег Брячак. Он, в частности, сообщил о незаконной агитации со стороны кандидата от ЛДПР путём раздачи футболок, дезодорантов, блокнотов, семян растений, книг и брошюр. 

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