Кандидат в гордуму снят с выборов по суду за подкуп избирателей
Кандидат от ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу по округу № 5 по решению суда снят с выборов, сообщил Псковскому агентству информации председатель Территориальной избирательной комиссии Псковской области Владимир Котов. Он пояснил ПАИ, что кандидат снят за подкуп избирателей как с выборов по одномандатному округу, так и исключен из партийного списка.
Ранее ПАИ сообщало, что с жалобой на жириновца обратился лидер региональной «Справедливой России» Олег Брячак. Он, в частности, сообщил о незаконной агитации со стороны кандидата от ЛДПР путём раздачи футболок, дезодорантов, блокнотов, семян растений, книг и брошюр.