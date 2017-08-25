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Общество

Командующий Северо-Западным округом встретился с руководителями ведущих СМИ Псковской области

В Пскове на телеканале ГТРК «Псков» командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин провел круглый стол с руководителями ведущих региональных средств массовой информации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, директор Медиа-холдинга Псковской области Александр Машкарин, главный редактор Псковского агентства информации Максим Андреев, главный редактор газеты «Комсомольская Правда. Псков» Ирина Потапова, заместитель главного редактора ПЛН Марина Кулешова, заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов.

На совещании обсуждались вопросы освещения журналистами служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

В завершение мероприятия командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаркин поблагодарил руководителей СМИ Псковской области за активное участие в освещении служебно-боевой и оперативно-служебной деятельности Отдела Росгвардии по Псковской области и вручил памятные подарки, после чего дал эксклюзивное интервью телеканалу ГТРК «Псков», в котором подробно рассказал о задачах, возложенных на новое силовое ведомство и о проводимой работе по строительству войск на территории области.
 

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