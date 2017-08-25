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Общество

Непогода повлияла на маршруты междугородных автобусов в Псковской области

В связи с неблагоприятными погодными условиями произошли изменения в маршрутной сети ГППО "Псковпассажиравтотранс". Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В Стругокрасненском районе маршрут№102 Струги Красные – Давыдово укорочен до деревни Новая жизнь.

В Пушкиногорском районе с 26 августа движение автобуса по маршруту №279 Пушкинские Горы – Исса будет осуществляться в объезд через Новгородку.

На автодороге Печоры – Печки в районе поворота на деревню Забелино произошёл обвал проезжей части дороги, в связи с чем изменены схемы движения автобусов по маршрутам №104 Печоры – Лисьё и №205 Печоры – Псков (через Новый Изборск). Движение осуществляется в объезд.

В Островском районе маршрут №101 Остров – Перестрелово укорочен до деревни Перевоз.

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