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Общество

Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок земельного налога для садоводов и огородников, принятого в марте текущего года. Об этом глава региона заявил на очередном совещании с руководителями муниципальных образований, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

О результатах исполнения органами местного самоуправления вопроса о регулировании ставок земельного налога в целях обеспечения социально приемлемого уровня налоговой нагрузки рассказала председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Лариса Васильева. Она сообщила, что по состоянию на 10 июля нормативно-правовые акты о снижении ставок приняты в Пскове и Великих Луках, а также в 60 поселениях на территории 18 районов, что составляет 55% от общего количества поселений.

При этом в шести районах — Гдовском, Дедовичском, Порховском, Пустошкинском, Себежском и Стругокрасненском — вопрос снижения ставок земельного налога не рассматривался. Еще в двух муниципалитетах — Бежаницком и Опочецком — снижение налоговых ставок посчитали нецелесообразным.

«Мы же не давали этот вопрос на откуп районам. Это было консолидированное решение. Призываю вас не нарушать единого подхода», — обратился к главам указанных районов Андрей Турчак и поручил начальнику Управления внутренней политики администрации области Оксане Ивановой проконтролировать исполнение принятого ранее решения.

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