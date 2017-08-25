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Общество

Судебные приставы напомнили псковичам-неплательщикам алиментов об обязательствах перед детьми

В рамках проведения ежегодной информационной акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы Псковской области посетили квартиры должников-алиментщиков и напомнили им об обязательствах перед своими детьми. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Выходы в адрес по неплательщикам алиментов провели судебные приставы-исполнители 13 отделов структурных подразделений Управления ФССП России по Псковской области, которых сопровождали и охраняли в ходе исполнительных действий судебные приставы по ОУПДС. За 4 часа рейда судебные приставы-исполнители посетили более 650 должников. У 29 должников установлены источники получения дохода, 119 должников получили требование о явке к судебному приставу-исполнителю, за не исполнение которого грозит горе-алиментщикам административная ответственность. 15 исполнительных производств по итогам рейда подлежат окончанию.

Произведено 76 арестов имущества должников-алиментщиков (телевизоры, компьютеры, бытовая и кухонная техника, мобильные телефоны), 29 должникам вручены постановления об ограничении водительских удостоверений.

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