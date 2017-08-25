В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области

20:02, 25 августа 2017, ПАИ

Последствия ливней продолжают ликвидировать в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Главное управление МЧС России по Псковской области аботает в режиме повышенной готовности. Во взаимодействии с коммунальными службами продолжается откачка воды с подтопленных территорий. На местах работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований.

Для координации действий сил и средств в Главном управлении развёрнут оперативный штаб. Организована работа комиссий по оценке ущерба и определению объемов полномасштабных аварийно-восстановительных работ после освобождения подтопленных территорий от воды. Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется маломобильным гражданам.

Если ваш дом попадает в зону подтопления:

- отключите газ, электричество и воду, погасите огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

- закройте окна и двери;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.

После того, как угроза затопления миновала:

- приступая к восстановительным работам, соблюдайте требования техники безопасности;

- входить в строение следует осторожно, убедившись, что оно не пострадало, нет опасности обрушения стен или потолка, обвалов, провалов и т. п.;

- не включать электричество и не зажигать огонь, так как возможен взрыв из-за утечки газа;

- просушите внутренние помещения, вещи, уберите мусор.

Заявки и обращения от населения принимаются по телефонам единых-диспетчерских служб районов:

Красногородский район: (81137) 2-12-21

Новоржевский район: (81143) 2-17-12

Островский район: (81152) 3-10-48

Пыталовский район: (81147) 2-33-63

Пушкиногорский район: (81148) 2-16-50.