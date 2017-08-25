0
20:02
В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области
19:46
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
17:51
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
17:07
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
14:05
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
13:43
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
10:02
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
Еще новости
Общество

В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области

Последствия ливней продолжают ликвидировать в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Главное управление МЧС России по Псковской области аботает в режиме повышенной готовности. Во взаимодействии с коммунальными службами продолжается откачка воды с подтопленных территорий. На местах работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований.

Для координации действий сил и средств в Главном управлении развёрнут оперативный штаб. Организована работа комиссий по оценке ущерба и определению объемов полномасштабных аварийно-восстановительных работ после освобождения подтопленных территорий от воды. Проводится информирование и оказание всесторонней адресной помощи населению, особое внимание уделяется маломобильным гражданам.

Если ваш дом попадает в зону подтопления:

- отключите газ, электричество и воду, погасите огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;

- закройте окна и двери;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.

После того, как угроза затопления миновала:

- приступая к восстановительным работам, соблюдайте требования техники безопасности;

- входить в строение следует осторожно, убедившись, что оно не пострадало, нет опасности обрушения стен или потолка, обвалов, провалов и т. п.;

- не включать электричество и не зажигать огонь, так как возможен взрыв из-за утечки газа;

- просушите внутренние помещения, вещи, уберите мусор.

Заявки и обращения от населения принимаются по телефонам единых-диспетчерских служб районов:

Красногородский район: (81137) 2-12-21

Новоржевский район: (81143) 2-17-12

Островский район: (81152) 3-10-48

Пыталовский район: (81147) 2-33-63

Пушкиногорский район: (81148) 2-16-50.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области
25 августа 2017
В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
25 августа 2017
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
25 августа 2017
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
25 августа 2017
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
25 августа 2017
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
25 августа 2017
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове 8
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
24 августа 2017
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа

Идет загрузка...