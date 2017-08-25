В Стругокрасненском районе прошёл противопожарный рейд
25 августа в Стругокрасненском районе прошли мероприятия на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Состоялось собрание граждан, специалисты посетили 14 частных домовладений, одно место отдыха на берегу водоёма. Прошли беседы с персоналом четырех образовательных учреждений.
В рамках проведённых мероприятий проинструктировано 29 граждан, распространено 29 листовок на противопожарную тематику. Правонарушений в области соблюдения требований правил пожарной безопасности не выявлено.