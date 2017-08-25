Прилепин пригрозил российскому актёру, воюющему за Украину

20:15, 25 августа 2017, ПАИ

Писатель Захар Прилепин заявил, что не рекомендует актеру Пашинину встречаться с ним в бою, сообщает Gazeta.ru.

Российский актер Анатолий Пашинин уже месяц как воюет на Донбассе в составе батальона Украинской добровольческой армии. Сейчас он снимает сюжет для украинского телевидения о превращении «киношного героя в настоящего».

«Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою», — сказал Прилепин.