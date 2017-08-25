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Прилепин пригрозил российскому актёру, воюющему за Украину

Писатель Захар Прилепин заявил, что не рекомендует актеру Пашинину встречаться с ним в бою, сообщает Gazeta.ru.

На фото: Анатолий Пашинин

Российский актер Анатолий Пашинин уже месяц как воюет на Донбассе в составе батальона Украинской добровольческой армии. Сейчас он снимает сюжет для украинского телевидения о превращении «киношного героя в настоящего».

«Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою», — сказал Прилепин.

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