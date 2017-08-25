В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом

20:26, 25 августа 2017, ПАИ

За 7 месяцев 2017 года псковская канцеляри генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге одобрило выдачу 7,7 тысяч виз, что на 27% больше, чем в прошло году, сообщает газета «Деловой Петербург».

Генеральное консульство Эстонии в Петербурге выдало в Петербурге 37,6 тысяч виз, что на 73% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев, 85%, речь идет о туристических визах. Число выданных Эстонией виз в Москве за 7 месяцев увеличилось на 31% по сравнению с сопоставимым периодом 2016 года, до 21,8 тысяч виз.