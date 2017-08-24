В России на 15% подорожала мобильная связь

20:53, 25 августа 2017, ПАИ

С осени 2016 года мобильная связь в России подорожала на 15%, сообщает "Российская газета". Речь идет о цене минимального пакетного тарифа, который включает в себя как телефонную связь, так и мобильный интернет. Таковы результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review. Средняя цена минимального пакетного тарифа составляет сейчас 268,5 рубля.

Также агентство рассчитало индекс доступности мобильной связи. Для этого сопоставлялись средняя зарплата и средняя стоимость услуг связи в регионе. В основном за основу брались тарифы крупнейших сотовых операторов. Чем ниже индекс - тем доступнее людям сотовая связь, поясняют в агентстве.

В итоге наименьшая планка у индекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место в рейтинге доступности занимает Москва, третье - Тюменская область. Четвертое и пятое, соответственно, Чукотский административный округ и Магаданская область.

Аутсайдерами в этом списке являются Саратовская, Кировская, Ивановская области, Дагестан. Замыкает рейтинг Брянская область.