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Экономика

В России на 15% подорожала мобильная связь

С осени 2016 года мобильная связь в России подорожала на 15%, сообщает "Российская газета".  Речь идет о цене минимального пакетного тарифа, который включает в себя как телефонную связь, так и мобильный интернет. Таковы результаты исследования информационно-аналитического агентства Content Review. Средняя цена минимального пакетного тарифа составляет сейчас 268,5 рубля.

Также агентство рассчитало индекс доступности мобильной связи. Для этого сопоставлялись средняя зарплата и средняя стоимость услуг связи в регионе. В основном за основу брались тарифы крупнейших сотовых операторов. Чем ниже индекс - тем доступнее людям сотовая связь, поясняют в агентстве.

В итоге наименьшая планка у индекса в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место в рейтинге доступности занимает Москва, третье - Тюменская область. Четвертое и пятое, соответственно, Чукотский административный округ и Магаданская область.

Аутсайдерами в этом списке являются Саратовская, Кировская, Ивановская области, Дагестан. Замыкает рейтинг Брянская область.

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