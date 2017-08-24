Производство вина во Франции упало до исторически низкого уровня

22:49, 25 августа 2017, ПАИ

Производство вина во Франции сократилось до рекордно низкого уровня, упав на 17% по сравнению с 2016 годом, пишет Gazeta.ru.

Уточняется, что холодная весна 2017 года стала причиной уменьшения производства французского вина до 37,6 млн гектолитров, что также на 16% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Объемы изготовления данного алкогольного напитка в традиционный для французских виноделов период с августа по октябрь опустятся ниже уровня 1991 года, когда в стране также прошли сильные заморозки.

Холодная и дождливая погода отрицательно повлияла на урожай винограда в регионах Бордо, Шаранта, Лангедок и Эльзас.