За услуги ЖКХ можно будет заплатить заранее, получив скидку

22:12, 25 августа 2017, ПАИ

Систему предоплаты услуг ЖКХ, в рамках которой потребитель сможет заранее внести оплату и получить при этом скидку, в тестовом режиме запустят в 2018 году. Об этом сообщил заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис на Владимирском экологическом форуме, пишет ТАСС.

«Мы прорабатываем разные возможности для потребителя выбирать формы и методы оплаты и в зависимости от этого получать скидки. Дать возможность потребителю иметь скидку, если он платит вперед, - это правильная сделка, подобные вещи мы обсуждаем и отрабатываем, а переводить всех в обязательном порядке на предоплату в системе ЖКХ никто не планирует. В тестовом режиме вариант предоплаты будет запущен в следующем году», - сказал Чибис.