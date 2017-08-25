Филин, отпугивающий вредителей, появился в Кремле

21:26, 25 августа 2017, ПАИ

В Московском кремле появился филин, который будет охотиться на вредителей. Об этом рассказал комендант Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что специалисты используют и технические средства для борьбы с вредителями, однако естественные враги справляются с этой задачей лучше.

«Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие вороновых, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы… Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», – поделился подробностями Сергей Хлебников.

Орнитологическая служба существует в Кремле еще с 1970-х годов. Использование хищных птиц для борьбы с воронами – это дань традициям древнерусского государства, таким как соколиная охота.