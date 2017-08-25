В псковском лагере «Стремительный» закрыли обучающую программу Российского движения школьников

21:16, 25 августа 2017, ПАИ

Подошла к концу обучающая программа Российского движения школьников, которая проходила на территории лагеря «Стремительный» в деревне Анохово Печорского района с 6 по 25 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Каждый день в лагерь приезжали специалисты из разных областей деятельности. Гостями программы стали специалисты из УМВД России по Псковской области, областного центра медицинской профилактики, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Псковской области, Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, проект «Трезвая Россия», а также областной наркологический диспансер Псковской области и хип-хоп центр «Хоть отбавляй». Финальным аккордом стал чемпионат по игре «Дебаты» на актуальные темы с координатором межрегиональный чемпионатов Псковской области Ириной Антоновой.

На церемонии закрытия приняла участие начальник Государственного комитета по молодежной политике Государственного управления образования Псковской области Наталья Николаева. Она отметила, что программа проводится первый раз и прошла очень успешно, она смогла охватить все направления деятельности «Российского движения школьников», а это личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно- медийное направление.

«Выпускникам» программы вручили сертификаты об обучение и памятные подарки - стилизованные раскраски «Мы – граждане России», отражающие историю и достопримечательности регионов страны. В программе первой образовательной программы приняли участие 15 лидеров Российского движения школьников и 30 участников 4 смены оздоровительного лагеря «Стремительный».