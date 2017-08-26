Ночь летучих мышей проводится в мире в последние выходные августа

09:36, 26 августа 2017, ПАИ

В последние полные выходные августа в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей, пишет calend.ru.

Главная цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране. Летучие мыши встречаются всюду, кроме полярных районов и высокогорий, и все они безопасны. Исключение составляют летучие мыши-вампиры с большими и острыми зубами, обитающие в Латинской Америке и питающиеся кровью мелких грызунов, птиц, а изредка – и домашнего скота.

Что касается летучих мышей, обитающих в России и Европе, их бояться не стоит. Все они – насекомоядные животные. Более того, летучие мыши даже полезны, поскольку уничтожают многих вредных насекомых, которые также активны в темное время суток, а днем ускользают от внимания птиц.

Многие виды летучих мышей находятся на грани исчезновения. Проблема особенно обострилась в последние десятилетия, что связано с вырубками дуплистых деревьев, применением различных ядохимикатов (летучие мыши погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и преследованием со стороны человека – из-за элементарной неграмотности и предрассудков.

Существует Международное соглашение об охране рукокрылых, подписанное рядом стран. Сам праздник летучих мышей зародился в Европе, и сегодня он отмечается во многих городах и регионах в более чем 30 странах мира.

В эти дни во многих европейских странах проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране этих животных, а в праздничную ночь организуются экскурсии, во время которых можно увидеть летучих мышей. В лесах развешиваются специальные домики-дуплянки.

В России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году.