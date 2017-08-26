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Общество

Молиться об умиротворении души советует сегодня народный календарь

26 августа по народному календарю наступил Тихон Страстной, пишет calend.ru.

На Руси в этот день чествовали Тихона Задонского (в миру — Тимофей Савельевич Соколов), церковного деятеля и богослова XVIII века. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени. 

Тимофей родился в 1724 году в Валдайском уезде Новгородской губернии в семье бедного псаломщика. Отец мальчика рано умер, оставив семью в нищете. В возрасте 14 лет Тимофей поступил в духовное училище, а позже как один из самых способных учеников был переведен в семинарию и принят на казенное содержание. Завершив обучение, юноша получил кафедру риторики, а также преподавал греческий язык и богословие.

Однако вскоре Тимофей решил уйти от мира и принял постриг с именем Тихон. В 1759 году он стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, позже — епископом Кексгольмским и Ладожским, а затем – епископом Воронежским и Елецким. Епископ Тихон в первую очередь заботился о подготовке достойных пастырей, приложил много сил к организации системы духовного образования. Занимался он и обустройством храмов. 

Современники свидетельствуют о том, что святитель Тихон имел огромное нравственное влияние на общественную жизнь. В старости, уйдя на покой, он написал несколько значимых духовных произведений. 

Канонизация Тихона Задонского произошла в 1861 году — благодаря многочисленным сведениям о чудесах, которые имели место у его мощей. 

На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». Так праздник соединил в своем названии имена святителя Тихона и именование иконы. 

У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от дурного глаза и нечисти. 

На Тихона наблюдали за ветрами: если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь. 

Были и приметы, связанные с урожаем, например такая: «Коли грибовно — так и хлебовно», что означало: при обилии грибов в лесах можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.

 

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