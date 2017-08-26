Более 90 кг коры уничтожили псковские сотрудники Россельхознадзора
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз из Германии партии древесной коры весом более 90 килограммов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Решение принято согласно требованию страны-импортера.
Запрещенный к ввозу груз изъят и уничтожен.