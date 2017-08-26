В 15-ю годовщину кончины старца Николая Гурьянова на острове Залита состоялось богослужение
24 августа, 15-ю годовщину кончины протоиерея Николая Гурьянова, на острове Залита, где он нес свое служение, состоялось заупокойное богослужение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Божественную литургию в храме святителя Николая совершил епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии Фома. После этого все собравшиеся крестным ходом направились на кладбище к могиле протоиерея Николая Гурьянова, где состоялась панихида по почившему старцу.
По окончании заупокойного богослужения епископ Фома поблагодарил всех за совместную молитву и пожелал помощи Божией.
Также для богомольцев была накрыта поминальная трапеза, и верующие смогли помянуть протоиерея Николая.