В 15-ю годовщину кончины старца Николая Гурьянова на острове Залита состоялось богослужение

09:54, 26 августа 2017, ПАИ

24 августа, 15-ю годовщину кончины протоиерея Николая Гурьянова, на острове Залита, где он нес свое служение, состоялось заупокойное богослужение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Божественную литургию в храме святителя Николая совершил епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии Фома. После этого все собравшиеся крестным ходом направились на кладбище к могиле протоиерея Николая Гурьянова, где состоялась панихида по почившему старцу.

По окончании заупокойного богослужения епископ Фома поблагодарил всех за совместную молитву и пожелал помощи Божией.

Также для богомольцев была накрыта поминальная трапеза, и верующие смогли помянуть протоиерея Николая.