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Общество

В 15-ю годовщину кончины старца Николая Гурьянова на острове Залита состоялось богослужение

24 августа, 15-ю годовщину кончины протоиерея Николая Гурьянова, на острове Залита, где он нес свое служение, состоялось заупокойное богослужение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото pskov-eparhiya.ru

Божественную литургию в храме святителя Николая совершил епископ Гдовский, викарий Псковской митрополии Фома. После этого все собравшиеся крестным ходом направились на кладбище к могиле протоиерея Николая Гурьянова, где состоялась панихида по почившему старцу.

Фото pskov-eparhiya.ru

По окончании заупокойного богослужения епископ Фома поблагодарил всех за совместную молитву и пожелал помощи Божией.

Фото pskov-eparhiya.ru

Также для богомольцев была накрыта поминальная трапеза, и верующие смогли помянуть протоиерея Николая.

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