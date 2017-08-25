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Культура

Открытый показ работ учеников курса «Маска» пройдет сегодня в псковском театре

26 августа в 16:00 на малой сцене Псковского театра драмы состоится открытый показ эскизов и этюдов учеников курса «Маска: теория и практика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции области.

Спецкурс был создан на базе детской театральной школы-мастерской «Гвозди», входящей в состав Театрально-концертной дирекции. Школа-мастерская работает в ТКД с 2015 года, в ее штате трудятся художественный руководитель, ведущий педагог, балетмейстер, психолог и искусствовед. На счету мастерской 4 спектакля, которые идут на малой и большой сценах Псковского театра драмы, участие в областных гастролях и фестивале «Другое искусство», в проекте с неслышащими и слабослышащими ребятами (проект «Музыка в жесте» - жестовое пение, автор Евгения Львова). 

В августе этого года впервые был запущен краткосрочный курс по работе с маской. Ребята занимались актерским мастерством, создавали маски под руководством театрального художника, посещали лекции по истории маски. Итогом занятий станет открытый показ, который пройдет сегодня. Посмотреть, чему научились ребята за две недели, сможет любой желающий. Вход свободный. 

Отметим, что в «Гвозди» идет набор на полный учебный год. Записаться на просмотр можно по телефонам 8 (8112) 29-18-24 или 8 (911) 395-77-63.  

 

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