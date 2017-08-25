Два ДТП произошли вчера в Псковском районе

10:21, 26 августа 2017, ПАИ

25 августа в деревне Кислово Псковского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек получил травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

В том же районе на 7-м км трассы А-116 легковой автомобиль наехал на пешехода.

Кроме того, вчера две машины не разъехались в Островском районе на 361-м км трассы Р-23.

Еще один автомобиль попал в ДТП в деревне Фотьево Великолукского района, пострадал человек.

Информация об обстоятельствах аварий уточняется.