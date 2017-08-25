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Два ДТП произошли вчера в Псковском районе

25 августа в деревне Кислово Псковского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один человек получил травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном управлении МЧС.

В том же районе на 7-м км трассы А-116 легковой автомобиль наехал на пешехода. 

Кроме того, вчера две машины не разъехались в Островском районе на 361-м км трассы Р-23.

Еще один автомобиль попал в ДТП в деревне Фотьево Великолукского района, пострадал человек.

Информация об обстоятельствах аварий уточняется.

 

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