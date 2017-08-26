Начальник полиции Великих Лук доложил о снижении преступности

10:43, 26 августа 2017, ПАИ

В ОМВД России по городу Великие Луки прошло заседание Общественного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках мероприятия с краткой информацией об оперативной обстановке на территории города выступил начальник ОМВД полковник полиции Дмитрий Кислицын. Он отметил, что по итогам семи месяцев 2017 года отмечается снижение преступности, повысилась раскрываемость преступлений. При этом, по словам руководителя ведомства, раскрываются все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, то есть самые резонансные и тяжкие преступления.

О ситуации в области противодействия наркопреступности доложил начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Андрей Васильев. Он сообщил, что по сравнению с предыдущим годом полицейские выявили больше преступлений с сфере оборота наркотических средств, и этот рост достигнут исключительно благодаря инициативе самих стражей порядка.