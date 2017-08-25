0
15:29
Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней
09:19
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
14:53
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
09:02
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
Еще новости
Происшествия

Великолучанка пострадала на пожаре в своей квартире

В результате пожара, произошедшего на улице Вокзальной, 36 в Великих Луках 26 августа, пострадала 43-летняя женщина, стало известно Псковскому агентству информации.

Предположительная причина – поджог. В одной из комнат квартиры огнём повреждены: стена, натяжной потолок, кровать и другая мебель, оплавился корпус телевизора, помещение закопчено.

Хозяйка доставлена в Великолукскую городскую больницу с термическими ожогами лица и кистей рук 1, 2 степени.

Кроме того, из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов случился пожар в Дедовичах на улице Октябрьской, 27. В двухкомнатной квартире огнём повреждена кухня, закопчён коридор.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней
25 августа 2017
Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней 2
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
25 августа 2017
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
24 августа 2017
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков 1
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
24 августа 2017
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 3
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение

Идет загрузка...