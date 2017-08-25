Великолучанка пострадала на пожаре в своей квартире
В результате пожара, произошедшего на улице Вокзальной, 36 в Великих Луках 26 августа, пострадала 43-летняя женщина, стало известно Псковскому агентству информации.
Предположительная причина – поджог. В одной из комнат квартиры огнём повреждены: стена, натяжной потолок, кровать и другая мебель, оплавился корпус телевизора, помещение закопчено.
Хозяйка доставлена в Великолукскую городскую больницу с термическими ожогами лица и кистей рук 1, 2 степени.
Кроме того, из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов случился пожар в Дедовичах на улице Октябрьской, 27. В двухкомнатной квартире огнём повреждена кухня, закопчён коридор.