0
11:00
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
09:14
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
20:26
В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом
20:02
В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области
19:46
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
17:51
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
17:07
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
Еще новости
Общество

Глава Пскова поприветствовал молодое пополнение погрануправления

25 августа глава Пскова Иван Цецерский принял участие во встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, которыми пополнились ряды регионального Пограничного управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Глава города поприветствовал молодых лейтенантов и отметил, что псковичи испокон веков уважают людей в погонах: «С Пограничным управлением у муниципалитета сложились конструктивные взаимоотношения. Надеюсь, Псков станет для вас родным городом».

Накануне молодые офицеры прошли сборы, цель которых - развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности, ориентирование пополнения на сохранение и приумножение лучших традиций Пограничного управления. Офицеров ознакомили со спецификой службы в подразделениях Управления, проверили уровень теоретических знаний и практических навыков, определили направления работы офицеров-выпускников по выполнению задач, стоящих перед ведомством.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
26 августа 2017
В Великих Луках начались торжества, посвященные Дню города
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
26 августа 2017
С 4 сентября изменится маршрут автобуса «Замошье – Торошино»
В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом
25 августа 2017
В этом году эстонское консульство в Пскове выдало больше виз, чем в прошлом
В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области
25 августа 2017
В режиме повышенной готовности работает ГУ МЧС России по Псковской области 1
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
25 августа 2017
Андрей Турчак призвал глав шести районов не нарушать консолидированного решения о снижении ставок налога для садоводов
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
25 августа 2017
Новая акция стартовала в сети магазинов «Бизон» в Пскове
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
25 августа 2017
Андрей Агапов: Подготовка к отопительному сезону в Псковской области проходит в штатном режиме
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1

Идет загрузка...