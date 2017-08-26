Глава Пскова поприветствовал молодое пополнение погрануправления

11:34, 26 августа 2017, ПАИ

25 августа глава Пскова Иван Цецерский принял участие во встрече с выпускниками высших военных учебных заведений, которыми пополнились ряды регионального Пограничного управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава города поприветствовал молодых лейтенантов и отметил, что псковичи испокон веков уважают людей в погонах: «С Пограничным управлением у муниципалитета сложились конструктивные взаимоотношения. Надеюсь, Псков станет для вас родным городом».

Накануне молодые офицеры прошли сборы, цель которых - развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них обязанности, ориентирование пополнения на сохранение и приумножение лучших традиций Пограничного управления. Офицеров ознакомили со спецификой службы в подразделениях Управления, проверили уровень теоретических знаний и практических навыков, определили направления работы офицеров-выпускников по выполнению задач, стоящих перед ведомством.