Расписание автобусов изменилось 26 августа в Великих Луках

12:22, 26 августа 2017, ПАИ

26 августа с 12:00 до 23:00 в Великих Луках в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, изменилось расписание автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Автобус №126 «Великие Луки – Максимиха – Дерганово» (рейс 18:25) проследует через проспект Октябрьский в прямом и обратном направлении, без заезда на площадь Ленина.

Автобусы № 3 и № 115 «Дружбы - Рыжаково - с/о «Ленок» - площадь Ленина - с/о «Вскувица» в сторону льнокомбината проследуют через проспект Октябрьский (без заезда на площадь Ленина), в обратном направлении — через улицу Пионерскую