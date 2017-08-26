До 17 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 августа

17:41, 26 августа 2017, ПАИ

27 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС России по Псковской области.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.