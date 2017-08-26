В Пскове летчики 334-го Берлинского полка отметили День ВВС

12:58, 26 августа 2017, ПАИ

26 августа на территории 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка прошло торжественное построение личного состава, посвященное 105-й годовщине образования Военно-воздушных сил России. В праздничном мероприятии приняли участие ветераны воинского соединения, жители города, духовенство, представители власти города и области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Авиаторы начали этот день с возложения гирлянд воинской славы и цветов к стеле 334-го Военно-транспортного авиационного полка: почтили память погибших товарищей минутой молчания и оружейным салютом.

На торжественном построении личного состава полка летчиков поздравил командир соединения полковник Андрей Павловский. Он пожелал ветеранам, военнослужащим крепкого здоровья, благополучия.

Затем к собравшимся обратился заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов: «Военная авиация всегда была и остается национальной гордостью страны, олицетворяющей лучшую в мире авиационную технику, самоотверженность и героизм российских лётчиков. Ратный труд и бесстрашные подвиги псковских летчиков на полях сражений и в горячих точках всегда будут служить примером мужества, верности воинскому долгу».

Поздравления прозвучали также от администрации области, командования 76-й десантно-штурмовой дивизии, ветеранов, духовенства.

В этот день многие военнослужащие, гражданский персонал и ветераны полка в соответствии с приказами командующих ВКС, ВДВ, командира полка были отмечены почетными грамотами, благодарственными письмами, приветственными адресами, благодарностями и ценными подарками, медалями.

Отряду «Юнармии» школы №13 было вручено знамя юнармейского движения.

После церемонии награждения военнослужащие прошли торжественным маршем. А гости праздника смогли ознакомиться с выставкой военной техники.

Добавим, 334-й Берлинский Краснознаменный военно-транспортный авиационный полк сформирован во время Великой Отечественной войны на базе 101-го авиационного полка дальнего действия. За участие в Берлинской операции полку было присвоено почетное наименование «Берлинский».

После войны в 1948 году полк был перебазирован под Псков. Летчики полка участвовали в операциях и боевых действиях во Вьетнаме, Саудовской Аравии, Чили, Афганистане, Югославии и Чечне. На сегодня 334-й полк - один из передовых в ВВС России, он имеет высокую боевую готовность и высококвалифицированный лётный состав, на его вооружении современные самолёты ИЛ-76.