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Псковичка поверила лжесотруднику банка и лишилась 8 тысяч рублей

Псковичка стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове неизвестный под видом сотрудника банка, якобы, с целью разблокировки банковской карты гражданки, используя мобильный телефон, завладел деньгами потерпевшей в сумме более 8 тысяч рублей.

В настоящее время в произошедшем разбираются в отделе полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что  телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области.

 

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