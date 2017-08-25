Псковичка поверила лжесотруднику банка и лишилась 8 тысяч рублей

13:11, 26 августа 2017, ПАИ

Псковичка стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, в Пскове неизвестный под видом сотрудника банка, якобы, с целью разблокировки банковской карты гражданки, используя мобильный телефон, завладел деньгами потерпевшей в сумме более 8 тысяч рублей.

В настоящее время в произошедшем разбираются в отделе полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Установлено, в частности, что телефон, с которого звонил мошенник, зарегистрирован в Курганской области.