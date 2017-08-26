Певец Ярослав Сумишевский даст концерт в Великих Луках 26 августа

16:55, 26 августа 2017, ПАИ

26 августа в 18:00 в Великих Луках на площади Ленина в рамках празднования Дня города будет представлена программа с участием автора-исполнителя Ярослава Сумишевского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как отметили в комитете культуры администрации города, Ярослав Сумишевский - полноправный участник современной эстрадной сцены. «Он поет только по-настоящему, от самого сердца и в этом, пожалуй, его самая главная фишка, разумеется, помимо таланта и голоса. Он производит впечатление человека искренне любящего то, чем занимается. И эта любовь тут же передается зрителю и слушателю и тут же возвращается певцу в виде аплодисментов», - отметили в комитете.

Репертуар Ярослава Сумишевского довольно широк и включает в себя не только современную эстраду, но и песни девяностых.

Другой исполнитель, первоначально заявленный для участия в концерте, певец Максим Леонидов, по семейным обстоятельствам выступить не сможет. Но, как заверили в комитете культуры, зрителей ожидает масса других интересных творческих номеров и сюрпризов.