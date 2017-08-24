Минсельхоз России прогнозирует существенное снижение цен на овощи

17:22, 26 августа 2017, ПАИ

Министерство сельского хозяйства прогнозирует существенное снижение цен на овощи практически по всей России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткачев, передает ТАСС.

«Цены на овощи будут снижаться с учетом урожая этого года практически по всей стране. Мы прогнозируем снижение цен, достаточно существенное», - сказал министр.

По его словам, производители смогут больше поставить в торговые сети, на другие рынки. «Значит, эта продукция будет больше покупаться, а это выгоднее для сельхозтоваропроизводителей», - продолжил А. Ткачев.

Ранее прогноз сделали в Минэкономразвития РФ, заявив, что в сентябре овощи и фрукты подешевеют на 80%.