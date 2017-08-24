Минсельхоз России прогнозирует существенное снижение цен на овощи
Министерство сельского хозяйства прогнозирует существенное снижение цен на овощи практически по всей России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткачев, передает ТАСС.
«Цены на овощи будут снижаться с учетом урожая этого года практически по всей стране. Мы прогнозируем снижение цен, достаточно существенное», - сказал министр.
По его словам, производители смогут больше поставить в торговые сети, на другие рынки. «Значит, эта продукция будет больше покупаться, а это выгоднее для сельхозтоваропроизводителей», - продолжил А. Ткачев.
Ранее прогноз сделали в Минэкономразвития РФ, заявив, что в сентябре овощи и фрукты подешевеют на 80%.