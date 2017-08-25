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Бензотриммер украл безработный в Кунье

В Куньинском районе полиция установила подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из бани у жилого дома по улице Дзержинского в Кунье путем взлома навесного замка была совершена кража бензотриммера. Ущерб составил 8100 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 26-летний местный житель. 

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

 

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