Звоном колоколов открыли праздник в Великих Луках

14:15, 26 августа 2017, ПАИ

Звоном колоколов Свято-Вознесенского собора начался «Великолукский благовест», который традиционно дает старт праздничным мероприятиям, посвященным Дню города, и проходит на соборной площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

С приветственным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы города Сергей Гусев. Он отметил, что Великие Луки на протяжении всей своей истории имели важное стратегическое и экономическое значение для России, а его жители всегда отличались особым сильным характером и отвагой.

«В этот праздничный день можно с уверенностью сказать, что великолучанам есть чем гордиться, - сказал С. Гусев. - Руководство города и региона, депутаты Великолукской городской Думы, руководители предприятий многое делают для создания комфортных условий для жизни людей. Развивается промышленность, инфраструктура, социальная сфера. Строится путепровод, завершена реконструкция драматического театра, капитально отремонтирована гимназия и школа № 13, ликвидирована очередь в детские сады для детей от 3-х лет, строится новый корпус школы № 6, открыты три новых спортивных комплекса, возводится крытая ледовая арена и велоцентр, во дворах появились десятки детских площадок. Но вместе с вами нам предстоит сделать еще больше. Уверен, что вместе мы сможем многое».

Он также поблагодарил ветеранов, которые многое сделали для освобождения и возрождения Великих Лук после Великой Отечественной войны. «Я выражаю благодарность великолучанам – труженикам различных отраслей, тем, кто каждый день вносит свой вклад в развитие Великих Лук. Мы с уверенностью можем говорить о том, что молодое поколение великолучан также достойно продолжает славные традиции предков», - подчеркнул замглавы города.

С праздником местных жителей и гостей поздравил и глава администрации Великих Лук Виктор Каменский. Он тоже отметил большую роль, которую сыграл город в истории страны. «Мы гордимся успехами своих земляков и равняемся на славные подвиги своих предшественников. Уверен, что и в дальнейшем Великие Луки ждут успех и процветание, потому что великолучане – это целеустремлённые люди, которые умеют и любят трудиться. Мне очень приятно отметить, что благодаря труду наших замечательных горожан, многие из которых сейчас присутствуют на этом празднике, Великие Луки динамично развиваются. В городе возводятся жилые дома, спортивные сооружения, реализуется ряд программ, направленных на создание более комфортных условий для жизни людей. Всё это говорит о том, что у города есть будущее и все возможности для того, чтобы реализовать проекты, которые принесут Великим Лукам стабильность и процветание», - сказал он.

В этот день по традиции чествовали великолучан, которые внесли большой вклад в развитие и процветание родного города. Среди них - педагоги, медики, рабочие и инженерно-технические работники.

Кроме того, сегодня чествовали супругов, которые прожили много лет: Ларису и Геннадия Быстровых, Людмилу и Василия Махановых. Сергей Гусев вручил им медали «За любовь и верность», утвержденные оргкомитетом по празднованию Дня семьи, любви и верности.

В празднике приняли участие камерный хор «Кант» и фольклорный коллектив «Заряница». А после официальной части гостей пригласили отведать традиционный яблочный пирог.