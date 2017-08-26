Морской клуб создан на базе отделения ДОСААФ в Пскове

14:40, 26 августа 2017, ПАИ

В Пскове на базе регионального отделения ДОСААФ России создан юношеский Морской клуб. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом было объявлено сегодня, 26 августа, во время проведения слёта военно-патриотических клубов регионального отделения общества.

В слете приняли участие члены уже действующих четырех клубов, руководители регионального отделения ДОСААФ. Собравшихся с созданием нового клуба поздравил заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Он отметил, что город имеет славную историю, связанную с морскими традициями, и имена многих псковичей вписаны в историю российского флота. «Теперь в нашем городе есть клуб, в котором молодежь будет перенимать традиции у ветеранов морского флота. Это большое подспорье в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения», - сказал В. Воробьев.

Во время сборов ребята демонстрируют свои умения и навыки, полученные в клубах. Так участники мотоциклетного клуба организовали показательные выступления на трассе ДОСААФ, юнармейцы - площадку по стрельбе из пневматической винтовки, проверить свою меткость мог любой желающий. К празднику также подключились судомоделисты, военнослужащие представили образцы современного стрелкового вооружения, пограничники - подводного оснащения и судов.

Напомним, в этом году ДОСААФ России отметило свой 90-летний юбилей.