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Общество

Глава Ростова Великого пожелал великолучанам мира и благополучия

Глава города Ростова Великого Константин Шевкопляс поздравил великолучан с праздником. Сегодня, 26 августа, проходят торжества, посвященные Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. 

К. Шевкопляс подчеркнул, что древние города стояли у истоков зарождения русской земли, и их жителям повезло вдвойне.

Глава Ростова Великого пожелал великолучанам успехов в труде на благо родного города, мира и благополучия. «У нас в городах, конечно, еще много проблем, но все они решаются легко, когда к этому прикладываются совместные усилия всех ветвей власти и горожан», - отметил он.

 

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