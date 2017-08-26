Глава Ростова Великого пожелал великолучанам мира и благополучия
Глава города Ростова Великого Константин Шевкопляс поздравил великолучан с праздником. Сегодня, 26 августа, проходят торжества, посвященные Дню города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
К. Шевкопляс подчеркнул, что древние города стояли у истоков зарождения русской земли, и их жителям повезло вдвойне.
Глава Ростова Великого пожелал великолучанам успехов в труде на благо родного города, мира и благополучия. «У нас в городах, конечно, еще много проблем, но все они решаются легко, когда к этому прикладываются совместные усилия всех ветвей власти и горожан», - отметил он.