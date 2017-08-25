Псковская прокуратура просит направить на принудительное лечение страдающего шизофренией убийцу

15:44, 26 августа 2017, ПАИ

В Псковский областной суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Псковского района для применения принудительных мер медицинского характера. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, в том числе малолетнего. В ходе предварительного расследования установлено, что гражданин, страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении параноидной формы, осложнённой синдромом зависимости от алкоголя. Ночью с 9 на 10 ноября 2016 года, находясь у себя в квартире по месту жительства в деревне Серёдка, он нанес своей 41-летней сожительнице 1976 года рождения и 7-летней дочери множественные удары осколками разбитого зеркала в область головы и шеи. Потерпевшие скоропостижно скончались на месте происшествия.

«Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для применения принудительной меры медицинского характера, поскольку не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства», - сообщили в надзорном ведомстве.