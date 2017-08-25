0
15:29
Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней
09:19
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
14:53
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
09:02
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
Еще новости
Происшествия

Псковская прокуратура просит направить на принудительное лечение страдающего шизофренией убийцу

В Псковский областной суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Псковского района для применения принудительных мер медицинского характера. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре региона.

Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, в том числе малолетнего. В ходе предварительного расследования установлено, что гражданин, страдает хроническим психическим расстройством в форме шизофрении параноидной формы, осложнённой синдромом зависимости от алкоголя. Ночью с 9 на 10 ноября 2016 года, находясь у себя в квартире по месту жительства в деревне Серёдка, он нанес своей 41-летней сожительнице 1976 года рождения и 7-летней дочери множественные удары осколками разбитого зеркала в область головы и шеи. Потерпевшие скоропостижно скончались на месте происшествия.

«Уголовное дело направлено в Псковский областной суд для применения принудительной меры медицинского характера, поскольку не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства», - сообщили в надзорном ведомстве.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней
25 августа 2017
Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней 2
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
25 августа 2017
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
24 августа 2017
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков 1
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
24 августа 2017
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 3
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение

Идет загрузка...